ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Азербайджане выдвинули условие прекращения военных действий в Карабахе

Вторник 19 сентября 2023 18:16
UA EN RU
В Азербайджане выдвинули условие прекращения военных действий в Карабахе Фото: в Азербайджане выдвинули условие прекращения военных действий в Карабахе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе - армянские силы в регионе должны сдаться.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

"Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белое знамя, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", - говорится в сообщении.

Если этого не произойдет, Азербайджан угрожает продолжать боевые действия в регионе. Также администрация президента Азербайджана заявляет о готовности к встрече с представителями проживающего в Карабахском регионе армянского населения.

Что этому предшествовало

Сегодня Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции.

При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны