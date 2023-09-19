В Азербайджане выдвинули условие прекращения военных действий в Карабахе
Власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе - армянские силы в регионе должны сдаться.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на государственное агентство АЗЕРТАДЖ.
"Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белое знамя, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", - говорится в сообщении.
Если этого не произойдет, Азербайджан угрожает продолжать боевые действия в регионе. Также администрация президента Азербайджана заявляет о готовности к встрече с представителями проживающего в Карабахском регионе армянского населения.
Что этому предшествовало
Сегодня Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".
В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции.
При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.
Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.
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