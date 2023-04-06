В Азербайджані іранських дипломатів об'явили персонами нон ґрата

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"За діяльність, яка не відповідає дипломатичному статусу і суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року", - сказано в повідомленні.

Як розповіли в МЗС Азербайджану, у четвер, 6 квітня послу Ірану було оголошено р

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Азербайджані силовики викрили іранську шпигунську мережу і затримали кілька осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, що вздовж кордоном з Азербайджаном пів години літав іранський військовий літак.

А 27 січня в Ірані чоловік зі зброєю напав на посольство Азербайджану. Він убив начальника служби безпеки і ще двох охоронців.

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