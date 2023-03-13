ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Азербайджані діяла іранська шпигунська мережа: її викрили

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 02:47
В Азербайджані діяла іранська шпигунська мережа: її викрили Фото: в Азербайджані викрили іранську шпигунську мережу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Азербайджані силовики викрили іранську шпигунську мережу і затримали кілька осіб, причетних до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trend.

"В результаті проведеної правоохоронними органами операції було викрито шпигунську мережу та затримано кількох осіб", - повідомляє видання.

Більше деталей правоохоронці поки що не дають, пояснюючи це тим, що операція ще триває.

Нагадаємо, що днями вздовж кордоном з Азербайджаном пів години літав іранський військовий літак.

А 27 січня в Ірані чоловік зі зброєю напав на посольство Азербайджану. Він убив начальника служби безпеки і ще двох охоронців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Азербайджан
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації