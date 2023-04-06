В Азербайджане иранских дипломатов объявили персонами нон грата

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

"За деятельность, не отвечающую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МИД Азербайджана, в четверг, 6 апреля послу Ирана было объявлено

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Азербайджане силовики разоблачили иранскую шпионскую сеть и задержали несколько человек, причастных к ней.

Напомним, что вдоль границы с Азербайджаном полчаса летал иранский военный самолет.

А 27 января в Иране мужчина с оружием напал на посольство Азербайджана. Он убил начальника службы безопасности и еще двух охранников.

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