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В Азербайджане заявили о гибели 10 мирных жителей из-за конфликта в Карабахе

Нагорный Карабах, Вторник 29 сентября 2020 11:38
В Азербайджане заявили о гибели 10 мирных жителей из-за конфликта в Карабахе
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook.com/nkrmil)
Автор: Игорь Литвиненко

В Азербайджане заявили, что в результате обстрелов со стороны армянской армии, в районе Нагорного Карабаха погибли 10 мирных жителей. Еще 30 получили ранения.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Пакистана в Баку Билала Хайи.

"За эти два дня у нас были потери, в том числе и среди гражданского населения. К сожалению, число погибших мирных граждан у нас растет. Убиты 10 гражданских лиц, в том числе пять членов одной семьи, среди которых двое детей", - Алиев.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признает независимость республики.

Ранее РБК-Украина писало, что Армения может заключить военно-политический союз с Нагорным Карабахом.

Также сообщалось, что Азербайджан заявил о полном уничтожении в Карабахе одного из полков армии Армении.

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