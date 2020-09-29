Третий день боев между Арменией и Азербайджаном: что сейчас известно

Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)

Армянская и азербайджанская стороны называют конфликт в Нагорном Карабахе войной. Уже третий день продолжаются бои между странами, что известно сейчас - в материале РБК-Украина.

Азербайджан заявил о полном уничтожении одного их полков Армении

Минобороны страны заявило, что азербайджанскими силами был уничтожен третий мотострелковой полк "Мартуни" армии Армении. В то же время, армянская сторона заявила, что Азербайджан нанес удар по воинской части на армянской территории в районе города Варденис.

Армения обвинила Азербайджан в подготовке к военной агресии

Министерство иностранных дел Армении заявило, что другая сторона конфликта готовится к расширению географии боевых действий и агрессии.

"Цель данной дезинформации - подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения", - говорится в заявлении.

Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом

Руководитель правящей парламентской фракции Армении "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что власти рассматривают возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой. Кроме того, премьер Никол Пашинян допустил возможность признания независимости Карабаха, отметив, что вопрос находится на повестке дня.

Бои в Нагорном Карабахе длились всю ночь

Стороны конфликта заявили о боях, которые длились в ночь с 28 на 29 сентября. Также обе стороны заявили о потерях в рядах военных, а также уничтожении техники.

Азербайджанская армия ведет наступление в направлении города Физули, расположенного на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху.

Реакция мира

В ООН призвали к допуску в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

США, Украина, Европейский Союз, а также Российская Федерация призывают страны к диалогу.

Напомним, вчера в Азербайджане назвали конфликт с Арменией "отечественной войной".

Также в Армении сообщили о подготовке к долгосрочной войне.