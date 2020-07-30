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В Азербайджане запретили сообщать о смерти журналистов и врачей от COVID-19

Азербайджан, Четверг 30 июля 2020 03:17
В Азербайджане запретили сообщать о смерти журналистов и врачей от COVID-19
Фото: карантин (flickr)
Автор: Артур Родивилов

В стране зафиксировано более 30 тысяч больных коронавирусом

Власти Азербайджана запретили средствам массовой информации страны сообщать о случаях смерти журналистов и врачей от коронавируса. О мерах наказания пока ничего не известно.

Об этом сообщает JAMnews со ссылкой на журналиста, который пожелал остаться неизвестным.

Он рассказал, что внутри редакций распространили инструкцию, согласно которой сайты, публикующие новости о смерти журналистов и врачей от коронавируса, будут наказывать.

Такое сообщение появилось на фоне информации о том, что главный редактор Общественного телевидения Азербайджана Амрах Фаганоглу умер от COVID-19.

Сначала новость об этом распространил сам телеканал, вслед за ним об этом написало много азербайджанских сайтов, но чуть позже новость удалили.

По состоянию на 30 июля в стране зафиксировали более 30 тысяч больных коронавирусом, из них 438 человек умерли.

Напомним, ранее "Репортеры без границ" сообщили, что власти Туркменистана запретили использовать средствам массовой информации слово "коронавирус", а также убрали упоминания о COVID-19 из всех информационных брошюр Министерства здравоохранения.

Отметим, ранее Азербайджан предлагал провести сессию ООН по борьбе с COVID-19.

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