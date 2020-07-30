В Азербайджані заборонили повідомляти про смерть журналістів та лікарів від COVID-19

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У країні зафіксовано понад 30 тисяч хворих на коронавірус

Влада Азербайджану заборонила засобам масової інформації країни повідомляти про випадки смерті журналістів та лікарів від коронавірусу. Про заходи покарання поки нічого не відомо.

Про це повідомляє JAMnews з посиланням на журналіста, який побажав залишитися невідомим.

Він розповів, що всередині редакцій поширили інструкцію, згідно з якою сайти, що публікують новини про смерті журналістів і лікарів від коронавірусу, будуть карати.

Таке повідомлення з'явилося на тлі інформації про те, що головний редактор Громадського телебачення Азербайджану Амрах Фаганоглу помер від COVID-19.

Спочатку новину про це поширив сам телеканал, слідом за ним про це написало багато азербайджанських сайтів, але трохи пізніше видалили новину.

Станом на 30 липня в країні зафіксовано понад 30 тисяч хворих на коронавірус, з них 438 осіб померли.

Нагадаємо, раніше "Репортери без кордонів" повідомили, що влада Туркменістану заборонила користуватися засобам масової інформації слово "коронавірус", а також прибрала згадки про COVID-19 з усіх інформаційних брошур Міністерства охорони здоров'я.

Зазначимо, раніше Азербайджан пропонував провести сесію ООН по боротьбі з COVID-19.