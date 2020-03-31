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В Туркменистане запретили использовать слово "коронавирус"

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 16:41
В Туркменистане запретили использовать слово "коронавирус"
Фото: президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (kremlin.ru)

В стране официально не подтвержден ни один случая заболевания

Власти Туркменистана запретили использовать средствам массовой информации слово "коронавирус", а также убрали упоминания о COVID-19 из всех информационных брошюр Министерства здравоохранения. Об этом сообщают "Репортеры без границ" (RSF).

Сообщается, что в такой способ власти Туркменистана пытаются скрыть информацию о масштабах коронавируса. За использование слова "коронавирус" на улице и в общественных местах, или ношение маски гражданам грозит арест.

"Это отрицание информации не только ставит под угрозу граждан Туркменистана, подвергающихся наибольшему риску, но также усиливает авторитаризм, навязанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым", - сообщила Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Восточной Европе и Центральной Азии.

Официально власти Туркменистана пока не сообщали о выявленных случаях коронавируса в стране.

Отмечается, что за 2019 год Туркменистан занял последнее место в Мировом индексе свободы прессы, а также является одной из самых закрытых стран мира.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 31 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 800 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США - 164,6 тыс. человек. Число погибших близится к 40 тысячам.

Отметим, в Украине официально подтверждено 549 случаев заболевания коронавирусом. За прошлые сутки зафиксировали 69 новых случаев. Умерли 13 пациентов.

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