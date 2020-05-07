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Азербайджан предлагает провести сессию ООН по борьбе с COVID-19

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 18:34
Азербайджан предлагает провести сессию ООН по борьбе с COVID-19
Фото: Ильхам Алиев (en president az by Ilham Heydar oglu Aliyev)

Также правительство выделило 5 млн долларов для Всемирной организации здравоохранения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости провести сессию Генеральной ассамблеи ООН для того, чтобы обсудить вопрос объединения усилий международного сообщества для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом Алиев добавил, что Азербайджан предпринял и другие усилия для борьбы с COVID-19 в мировом масштабе.

"Мы выделили 5 млн долларов Всемирной организации здравоохранения для оказания неотложной поддержки наиболее уязвимым странам-членам Движения. Это второй наш донорский взнос. Ранее, в марте, мы также выделяли 5 млн долларов ВОЗ для борьбы с глобальной пандемией", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 апреля власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутные и воздушные границы.

Кроме того, в стране ввели карантин, который действует с 24 марта по 20 апреля. Так, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, а также приостановлены все региональные и междугородние пассажирские перевозки.

При этом, 27 апреля в Азербайджане смягчили карантинные меры. Так, по всей стране возобновляется продажа книг, газет, канцелярских товаров, разрешены групповые занятия и репетиторство, а также продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, ювелирных украшений.

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