ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе

Автор: Роман Тверденко

В Азербайджане запланировали военный парад в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе. Он пройдет 10 декабря в Баку.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сейчас идет подготовка к событию. В нем будут участвовать более трех тысяч человек, около 150 единиц военной техники, среди которой и современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.

Также во время парада будут показаны некоторые военные трофеи, добытые в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. Обмен пленными между сторонами конфликта состоится в формате "всех на всех".

Напомним, в этом году между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны.

Как писало РБК-Украина, перемирие в Нагорном Карабахе будут контролировать Россия и Турция. Они уже договорились о создании совместного центра на территории Азербайджана.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Азербайджан