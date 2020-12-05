В Азербайджані пройде парад на честь перемоги в Нагірному Карабасі

В Азербайджані запланували військовий парад на честь перемоги над Вірменією у війні в Нагірному Карабасі. Він пройде 10 грудня в Баку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

Зараз йде підготовка до події. В ньому будуть брати участь більше трьох тисяч осіб, близько 150 одиниць військової техніки, серед якої і сучасна військова техніка, ракетні і артилерійські установки, системи ППО, а також бойові кораблі і катери.

Також під час параду будуть показані деякі військові трофеї, здобуті в ході бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Вірменія та Азербайджан домовилися провести обмін полоненими після завершення бойових дій в Нагірному Карабасі. Обмін полоненими між сторонами конфлікту відбудеться в форматі "всіх на всіх".

Нагадаємо, в цьому році між Вірменією і Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни.

Як повідомляло РБК-Україна, перемир'я в Нагірному Карабасі контролюватимуть Росія і Туреччина. Вони вже домовилися про створення спільного центру на території Азербайджану.