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В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации. Госслужбе по мобилизации и призыву Азербайджана поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом.

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Текст соответствующего распоряжения Алиева опубликован на сайте главы государства.

"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, вчера Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

По состоянию на утро 28 сентября, Армения и Азербайджан продолжили взаимные обстрелы.

Кроме того, в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

Кроме того, президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.

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