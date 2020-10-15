В Азербайджане под обстрел попала похоронная процессия, есть жертвы

Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе. Под обстрел попало кладбище, на котором проходила похоронная процессия.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В результате обстрела, по данным азербайджанской стороны, погибли 3 мирных жителя, еще 5 гражданских - получили серьезные ранения.

"Грубое нарушение Арменией режима прекращения огня из гуманитарных соображений лишний раз демонстрирует, что страна не заинтересована в политическом урегулировании конфликта и имеет целью продолжение своей агрессивной политики в отношении Азербайджана", - отметили в Баку.

В Азербайджане призвали Ереван уважать нормы и принципы международного права, прекратив подвергать опасности мирное население.

Напомним, вчера под обстрел попала азербайджанская сельская школа, сообщалось о пострадавших.

Кроме того, армянская сторона обвинила азербайджанских военных в обстреле госпиталя в Нагорном Карабахе.