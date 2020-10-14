В Азербайджане под обстрел попала школа, есть раненые

Иллюстративное фото (twitter.com lentaruofficial)

Утром 14 октября во двор сельской общеобразовательной школы на территории Тертерского района Азербайджана прилетел артиллерийский снаряд. Азербайджан обвиняет в причастности к этому армянскую армию.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

В результате разрыва снаряда различные ранения получили по меньшей мере семь человек, из них двое местных чиновников.

Также прокуратуре известно о случае ранения журналиста AZTV, который работал в прифронтовой зоне. Журналиста ранили во время обстрела автомобиля телекомпании.

Напомним, 10 октября стороны конфликта достигли договоренностей об установлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Однако несмотря на договоренности, Азербайджан и Армения продолжают боевые действия.

Недавно армянская сторона заявляла о гибели по меньшей мере 5 мирных жителей Нагорного Карабаха после начала перемирия с Азербайджаном.

В то же время в Баку заявляли, что с начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 40 мирных азербайджанцев, а ранения получили более 205 гражданских.

Добавим, сегодня Азербайджан заявил о восстановлении контроля над восемью населенными пунктами в двух районах Нагорного Карабаха.