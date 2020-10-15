В Азербайджані під обстріл потрапила похоронна процесія, є жертви

Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі. Під обстріл потрапило кладовище, на якому проходила похоронна процесія.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану.

В результаті обстрілу, за даними азербайджанської сторони, загинули 3 мирних жителі, ще 5 цивільних - отримали серйозні поранення.

"Грубе порушення Вірменією режиму припинення вогню з гуманітарних міркувань зайвий раз демонструє, що країна не зацікавлена в політичному врегулюванні конфлікту і має на меті продовження своєї агресивної політики щодо Азербайджану", - наголосили в Баку.

В Азербайджані закликали Єреван поважати норми та принципи міжнародного права, припинивши піддавати небезпеці мирне населення.

Нагадаємо, вчора під обстріл потрапила азербайджанська сільська школа, повідомлялося про постраждалих.

Крім того, вірменська сторона звинуватила азербайджанських військових в обстрілі госпіталю в Нагірному Карабасі.