У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Баку готов заключить мир

По его словам, Баку считает армян, которые проживают на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами. Кроме того, Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", - заявил Алиев.

Он также подчеркнул готовность подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху.

"Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные заявления", - добавил Алиев.