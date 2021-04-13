У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Баку готов заключить мир

После войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона не имеет территориальных претензий к Армении. При этом официальный Баку готов заключить мирное соглашение.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает haqqin.az.
По его словам, Баку считает армян, которые проживают на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами. Кроме того, Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.
"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", - заявил Алиев.
Он также подчеркнул готовность подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху.
"Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные заявления", - добавил Алиев.
Напомним, осенью 2020 года обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ходе наступления Баку вернул под свой контроль большую часть территорий, итогом стало перемирие. По условиям договора Армения вывела армию из регионов, а Степанакерт и еще несколько районов контролируют российские миротворцы.
В ОБСЕ отмечали, что Украине не следует силой возвращать Донбасс по примеру Карабаха.