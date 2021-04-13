У Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії. Баку готовий укласти мир

За його словами, Баку вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами. Крім того, Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

"Ми будемо пам'ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країн, включаючи Вірменію", - заявив Алієв.

Він також підкреслив готовність підписати мирну угоду з Вірменією по Карабаху.

"Я вже говорив, що ми готові підписати мирну угоду. Але ми не бачимо відповідних кроків від Єревана. Навпаки, від прем'єр-міністра Вірменії звучать агресивні заяви", - додав Алієв.