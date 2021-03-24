Армения отменила военное положение после войны в Карабахе

Парламент Армении на сегодняшнем заседании отменил военное положение. Оно действовало с 27 сентября во время очередного обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет NewsArmenia .

Сообщается, что законодательную инициативу об отмене военного положения внесли оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения". По словам главы фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, этот режим исчерпал себя в политическом плане.

"Сейчас реальность иная, есть договоренность о проведении внеочередных парламентских выборов, а наличие военного положения ограничивает права оппозиции и демократию в стране", - добавил Марукян.