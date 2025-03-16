Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі. Єреван заперечив

Азербайджанське державне агентство "Азертаг" з посиланням на Міноборони заявило, що у неділю, 16 березня, близько 9:35 за місцевим часом військові Вірменії у районі населеного пункту Диг Горіського району обстріляли позиції армії Азербайджану. За даними Баку, вогонь відкрили зі стрілецької зброї.

Тим часом Міністерство оборони Вірменії відкидає звинувачення Азербайджану.

"Повідомлення МО Азербайджану про те, що нібито 16 березня в районі 09:45 підрозділи збройних сил Республіки Вірменія відкрили вогонь у напрямку азербайджанських позицій, розташованих на південно-східній ділянці прикордонної зони, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Вірменія наголосила, що запропонувала створити спільний механізм для розслідування випадків порушення режиму припинення вогню або інформації про них, проте Азербайджан досі не відреагував на цю пропозицію.