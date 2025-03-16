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Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі. Єреван заперечив

Фото: Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Азербайджан заявив, що Вірменія відкрила вогонь по його позиціях. Єреван відкидає звинувачення Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Вірменії.

Азербайджанське державне агентство "Азертаг" з посиланням на Міноборони заявило, що у неділю, 16 березня, близько 9:35 за місцевим часом військові Вірменії у районі населеного пункту Диг Горіського району обстріляли позиції армії Азербайджану. За даними Баку, вогонь відкрили зі стрілецької зброї.

Тим часом Міністерство оборони Вірменії відкидає звинувачення Азербайджану.

"Повідомлення МО Азербайджану про те, що нібито 16 березня в районі 09:45 підрозділи збройних сил Республіки Вірменія відкрили вогонь у напрямку азербайджанських позицій, розташованих на південно-східній ділянці прикордонної зони, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Вірменія наголосила, що запропонувала створити спільний механізм для розслідування випадків порушення режиму припинення вогню або інформації про них, проте Азербайджан досі не відреагував на цю пропозицію.

 

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху. Це стало фактично кінцем збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Проте мирну угоду між країнами досі не було укладено.

До конфлікту була причетна також і Росія. Її так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.

Цього тижня в МЗС Азербайджану повідомили, що завершили з Вірменією перемовини щодо погодження тексту мирної угоди. Тепер Єреван має внести поправки до своєї конституції.

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ВірменіяАзербайджанНагірний Карабах