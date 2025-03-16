Азербайджан обвинил Армению в обстреле. Ереван опроверг

Азербайджанское государственное агентство "Азертаг" со ссылкой на Минобороны заявило, что в воскресенье, 16 марта, около 9:35 по местному времени военные Армении в районе населенного пункта Дыг Горисского района обстреляли позиции армии Азербайджана. По данным Баку, огонь открыли из стрелкового оружия.

Между тем Министерство обороны Армении отвергает обвинения Азербайджана.

"Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 16 марта в районе 09:45 подразделения вооруженных сил Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке пограничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Армения подчеркнула, что предложила создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение.