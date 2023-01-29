UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Азербайджан зупинив роботу посольства в Ірані

Фото: заступник міністра закордонних справ Азербайджана Халафа Халафов (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Дипломатична діяльність посольства Азербайджані в Ірані була повністю призупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trend.

Сьогодні, 29 січня, заступник міністра закордонних справ Азербайджана Халафа Халафов заявив, що діяльність азербайджанського посольства в Ірані зупинена.

"Посольство залишиться 5 осіб, щоб захистити адміністративну будівлю та майно дипломатичної місії, але вони не проводитимуть дипломатичну діяльність", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, вранці 27 січня в Ірані озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану та убив начальника служби безпеки Орхана Аскурова.

Після чого Азербайджан захотів евакуювати своїх дипломатів з Ірану.

Сьогодні близько 22:00 за місцевим часом літак з евакуйованими працівниками посольства Азербайджана в Ірані приземлився в Баку. Також тіло Орхана Аскурова, який загинув внаслідок нападу на посольство, було доставлено до Баку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранАзербайджанМИД Украины