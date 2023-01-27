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Азербайджан хоче евакуювати своїх дипломатів з Ірану після нападу на посольство

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Тегеран, П'ятниця 27 січня 2023 14:08
Азербайджан хоче евакуювати своїх дипломатів з Ірану після нападу на посольство Фото: Азербайджан вирішив евакуювати своїх дипломатів з Ірану після нападу на посольство (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Азербайджан планує евакуювати дипломатичну місію з Ірану після терористичного нападу на посольство вранці 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Азербайджану.

"Планується вжити відповідних заходів щодо евакуації співробітників посольства та членів їхніх сімей через ситуацію, що виникла внаслідок теракту", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, Баку дорікнув Ірану за слабкий захист дипломатичного відомства Азербайджану. Там зазначили, що "іранська сторона мала виконати свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки посольства та безпеки його співробітників".

Також Азербайджан вимагає, щоб Тегеран якнайшвидше встановив замовника та суворо покарав виконавців кривавого теракту.

Нагадаємо, вранці 27 січня в Ірані озброєний нападник напав на посольство Азербайджану. Нападник убив начальника служби безпеки та поранив ще двох охоронців.

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