Азербайджан хоче евакуювати своїх дипломатів з Ірану після нападу на посольство

Азербайджан планує евакуювати дипломатичну місію з Ірану після терористичного нападу на посольство вранці 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Азербайджану.

"Планується вжити відповідних заходів щодо евакуації співробітників посольства та членів їхніх сімей через ситуацію, що виникла внаслідок теракту", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, Баку дорікнув Ірану за слабкий захист дипломатичного відомства Азербайджану. Там зазначили, що "іранська сторона мала виконати свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки посольства та безпеки його співробітників".

Також Азербайджан вимагає, щоб Тегеран якнайшвидше встановив замовника та суворо покарав виконавців кривавого теракту.