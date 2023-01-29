RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Азербайджан остановил работу посольства в Иране

Фото: заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафов (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране была полностью приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trend.

Сегодня, 29 января, замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафов заявил, что деятельность азербайджанского посольства в Иране остановлена.

"Посольство останется 5 человек, чтобы защитить административное здание и имущество дипломатической миссии, но они не будут проводить дипломатическую деятельность", - добавил замминистра.

Напомним, утром 27 января в Иране вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана и убил начальника службы безопасности Орхана Аскурова.

После чего Азербайджан захотел эвакуировать своих дипломатов из Ирана.

Сегодня около 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также тело Орхана Аскурова, погибшего в результате нападения на посольство, было доставлено в Баку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранАзербайджанМЗС