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Азербайджан заявил, что армянские военные под Шуши окружены

Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджанские силы взяли в окружение армянских военных под городом Шуши в Нагорном Карабахе. Бои между сторонами конфликта продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что армянские военные попали в окружение в районе села Зарисли на дорого Лачин-Шуша.

"Уничтожены один боевой танк и одна боевая машина пехоты ВС Армении, которые пытались атаковать наши части для выхода из окружения", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

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Позже в Баку добавили, что азербайджанские военные уничтожили грузовик с армянскими военными, который с буксируемой гаубицей Д-30 двигался в направлении Ханкенди.

Напомним, ранее о продолжении боев в Шушинском районе заявили в Минобороны Армении.

Также РБК-Украина писало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль еще более 20 сел в Нагорном Карабахе.

Отметим, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Такое предложение Путин "встретил тепло".

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