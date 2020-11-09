ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Бои вокруг Шуши продолжаются, - Минобороны Армении

Шуши, Понедельник 09 ноября 2020 09:56
Бои вокруг Шуши продолжаются, - Минобороны Армении
Фото: ситуация в Карабахе (nkrmil.am)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Бои близ Шуши продолжаются.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Несмотря на заявления Азербайджана о взятии города, Армения говорит, что бои продолжаются.

"Бои близ Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности", - отметил Степанян.

Напомним, вчера Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша. Также президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил Баку со взятием стратегически важного города Шуша и освобождением семи районов в Карабахе.

Тем временем, Армения обвинила Баку в ракетных ударах по жилым кварталам. Однако, азербайджанская сторона это отрицает.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия АрменияАзербайджан

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь