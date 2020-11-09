Бои вокруг Шуши продолжаются, - Минобороны Армении

Фото: ситуация в Карабахе (nkrmil.am)

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Бои близ Шуши продолжаются.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Несмотря на заявления Азербайджана о взятии города, Армения говорит, что бои продолжаются.

"Бои близ Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности", - отметил Степанян.

Напомним, вчера Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша. Также президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил Баку со взятием стратегически важного города Шуша и освобождением семи районов в Карабахе.

Тем временем, Армения обвинила Баку в ракетных ударах по жилым кварталам. Однако, азербайджанская сторона это отрицает.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.