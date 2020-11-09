Азербайджан занял еще более 20 сел в Нагорном Карабахе

Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана заняла еще 23 села. Военная операция на Шушинском направлении продолжается.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, военные заняли ряд населенных пунктов в шести районах - Физулинском, Ходжалинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губдалинском и Зангиланском.

Тем временем Министерство обороны Азербайджана сообщает, что силы армянской армии окружены на Шушинском направлении. Сегодня ударные беспилотники уничтожили еще один танк и БМП Армении, которые пытались прорвать окружение на дороге Лачин-Шуша.

Напомним, ранее Азербайджан заявил об отступлении армянской армии на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе. При этом Баку продолжает наступление вглубь территории.

Также ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Также сообщалось, что Путин "тепло встретил предложение".