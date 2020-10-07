Азербайджан заявил об обстреле Арменией сел в шести районах вокруг Карабаха

Сегодня, 7 октября, Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными сел в шести районах вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанская армия в ответ "принимает адекватные меры".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Армянские вооруженные силы обстреливают села в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджабединском, Физулинском и Джебраильском районах", - говорится в сообщении.

Отметим, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки Азербайджану.

Также накануне Армения заявила о наступлении Азербайджана на южном направлении Карабаха. В Азербайджане сообщили об обстреле армянскими войсками трех районов за пределами региона.