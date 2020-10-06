Азербайджан заявил об обстреле Арменией трех районов за пределами Карабаха

Фото: война в Нагорном Карабахе (lenta.ru)

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле войсками Армении трех районов за пределами Нагорного Карабаха. Пострадали Евлахский, Геранбойский и Бейлаганский районы.

Об этом сообщает сайт министерства.

Количество жертв и пострадавших пока неизвестно.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах.

Сегодня министерство обороны Армении заявили, что Азербайджан проводит наступление по южному направлению Карабаха.

Кроме этого, Великобритания и Канада поддержали заявление США, Франции и России по Карабаху.