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Азербайджан заявил об обстреле Арменией трех районов за пределами Карабаха

Нагорный Карабах, Вторник 06 октября 2020 18:48
Азербайджан заявил об обстреле Арменией трех районов за пределами Карабаха
Фото: война в Нагорном Карабахе (lenta.ru)
Автор: Роман Тверденко

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле войсками Армении трех районов за пределами Нагорного Карабаха. Пострадали Евлахский, Геранбойский и Бейлаганский районы.

Об этом сообщает сайт министерства.

Количество жертв и пострадавших пока неизвестно.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах.

Сегодня министерство обороны Армении заявили, что Азербайджан проводит наступление по южному направлению Карабаха.

Кроме этого, Великобритания и Канада поддержали заявление США, Франции и России по Карабаху.

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