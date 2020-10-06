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Армения готова пойти на уступки Азербайджану, - Пашинян

Ереван, Вторник 06 октября 2020 21:41
Армения готова пойти на уступки Азербайджану, - Пашинян
Фото: Никол Пашинян (primeminister.am)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки Азербайджану. Они возможны в ходе переговоров между сторонами по конфликту в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на интервью Пашиняна.

Он отметил, что ситуация должна быть решена на основе взаимных уступок.

"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан", - сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал международных гарантий вывода войск Армении с Нагорного Карабаха.

Кроме того, ранее генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев попросил Украину не допустить массового выезда этнических армян в Нагорный Карабах. По его словам, после потери контроля над несколькими населенными пунктами Армения призвала армянских мигрантов вернуться для участия в войне с Азербайджаном.

Сегодня Армения заявила о наступлении Азербайджана на южном направлении Карабаха. В Азербайджане сообщили об обстреле армянскими войсками трех районов за пределами региона.

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