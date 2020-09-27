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В Азербайджане в результате конфликта в Карабахе пострадали 14 мирных жителей

Баку, Воскресенье 27 сентября 2020 15:42
В Азербайджане в результате конфликта в Карабахе пострадали 14 мирных жителей
Фото: военные (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 27 сентября, в результате конфликта в Нагорном Карабахе в больницу с различными травмами госпитализированы 14 мирных жителей. Также из-за обстрелов был нанесен ущерб объектам, хозяйствам и транспортным средствам.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

При этом сообщается, что интенсивный вражеский обстрел привел к тяжелым потерям среди мирного населения.

в результате интенсивного обстрела ряда сел, прилегающих к Нагорному Карабаху, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, нанесен значительный ущерб жилым домам и гражданским объектам, уничтожены домашний скот и хозяйственные постройки, а также транспортные средства.

Кроме того, в результате обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, где проживают жители Динч, вышла из строя подстанция из-за чего без света осталось поселение.

Напомним, утром 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. В результате обстрелов пострадали люди, сообщалось о погибших.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет. Военное положение также было введено в Армении.

Кроме того, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военные взяли под контроль семь поселений в Нагорном Карабахе.

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