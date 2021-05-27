UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Азербайджан заявил о нарушении границ диверсантами из Армении

Автор: Анастасия Рокитна

В Азербайджане заявили о попытке военных Армении пересечь армяно-азербайджанскую границу. Шестерых военных азербайджанцы взяли в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В Минобороны заявили, что взятые в плен армянские военные пытались минировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана.

"27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

Помимо этого утром у границы наблюдалось скопление боевой техники Армении, включая танки, заявили в Азербайджане.

В МИД Азербайджана назвали инцидент на границе с Арменией террористическим и провокационным актом.

Напомним, 20 мая военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы.

Отметим, президент Армении призвал силовиков принять "жесткие меры" против нарушения границ страны.

РБК-Украина писало, что Евросоюз призвал Азербайджан и Армению искать мирные решения в конфликте на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджан