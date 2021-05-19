Президент Армении призвал силовиков принять "жесткие меры" против нарушения границ страны
Президент Армении Армен Саркисян призвал Минобороны, Генштаб, Службу национальной безопасности (СНБ) принять "жесткие меры" против нарушившего границу страны Азербайджана. Он также отметил важность использования "дипломатического арсенала" для решения этого конфликта.
Об этом заявлении президента Армении сообщила пресс-служба главы государства.
"Призываю Министерство обороны Армении, Генеральный штаб вооруженных сил, СНБ приложить максимум усилий в рамках своих функций и принять самые жесткие меры против посягательств, угрожающих территориальной целостности Армении, и нарушения ее границ", - отмечается в заявлении.
Саркисян также подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили границу Армении и уже несколько дней незаконно находятся на территории страны. При этом он добавил, что в нынешней ситуации особо важное значение применение "дипломатического арсенала во всю его силу". "Восстановление международного авторитета Армении, углубление сотрудничества с международными партнерами и союзнических отношений является необходимостью", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Минобороны Армении заявило о готовности применить силу, если военные Азербайджана не покинут территорию страны в разумные сроки и без предварительных условий. В ведомстве также отметили, что переговоры продолжаются и выразили приверженность к мирному решению конфликта.
Напомним, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.
Между сторонами прошли несколько раундов переговоров по ситуации на границе в Нагорном Карабахе. Однако они не принесли результатов.