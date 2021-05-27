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Азербайджан заявив про порушення кордонів диверсантами з Вірменії

Автор: Анастасія Рокитна

В Азербайджані заявили про спробу військових Вірменії перетнути вірмено-азербайджанський кордон. Шістьох військових азербайджанці взяли в полон.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

У Міноборони заявили, що взяті в полон вірменські військові намагалися мінувати шляхи постачання, що ведуть до позицій армії Азербайджану.

"27 травня близько 03:00 розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії здійснила спробу перейти вірмено-азербайджанський державний кордон у напрямку населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району", - йдеться в повідомленні.

Крім цього вранці біля кордону спостерігалося скупчення бойової техніки Вірменії, включаючи танки, заявили в Азербайджані.

У МЗС Азербайджану назвали інцидент на кордоні з Вірменією терористичним і провокаційним актом.

Нагадаємо, 20 травня військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону.

Зазначимо, президент Вірменії закликав силовиків вжити "жорстких заходів" проти порушення кордонів країни.

РБК-Україна писало, що Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію шукати мирні рішення в конфлікті на кордоні.

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