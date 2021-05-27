Азербайджан заявив про порушення кордонів диверсантами з Вірменії

В Азербайджані заявили про спробу військових Вірменії перетнути вірмено-азербайджанський кордон. Шістьох військових азербайджанці взяли в полон.
У Міноборони заявили, що взяті в полон вірменські військові намагалися мінувати шляхи постачання, що ведуть до позицій армії Азербайджану.
"27 травня близько 03:00 розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії здійснила спробу перейти вірмено-азербайджанський державний кордон у напрямку населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району", - йдеться в повідомленні.
Крім цього вранці біля кордону спостерігалося скупчення бойової техніки Вірменії, включаючи танки, заявили в Азербайджані.
У МЗС Азербайджану назвали інцидент на кордоні з Вірменією терористичним і провокаційним актом.
Нагадаємо, 20 травня військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону.
Зазначимо, президент Вірменії закликав силовиків вжити "жорстких заходів" проти порушення кордонів країни.
РБК-Україна писало, що Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію шукати мирні рішення в конфлікті на кордоні.