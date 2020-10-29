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Азербайджан заявил о ликвидации еще двух армянских истребителей

Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские силы сбили еще два истребителя Вооруженных сил Армении. Самолеты пытались нанести удары по позициям армии Азербайджана.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что сегодня днем два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении попытались нанести авиаудары по позициям армии Азербайджана в Губадлинском направлении. Они были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

Напомним, сегодня Армения заявила об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По данным Еревана, азербайджанские военные из реактивных установок обстреливают Степанакерт, Шуши и Мартакерт. В то же время Баку сообщил, что армия Азербайджана отбила атаки армянской стороны на нескольких направлениях.

В Европейском союзе в очередной раз призвали стороны вернуться к переговорам о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Брюссель считает неприемлемым срыв уже третьего перемирия и новые жертвы среди мирных жителей.

Третье перемирие, о котором Азербайджан и Армения договорились на переговорах в США, вступило в силу 26 октября. Однако с первых часов стороны обвинили друг друга в нарушениях, в результате чего американские соглашения потерпели неудачу.

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