Армения заявила об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Фото: ситуация в Карабахе (twitter.com)

Армения заявила о ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

По их данным, азербайджанские военные обстреливают Степанакерт, Шуши и Мартакерт из реактивных установок "Смерч". Армянская сторона заявила, что вся ответственность за дальнейшую эскалацию несет руководство Азербайджана.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщило, что их военные отбили несколько атак Армении. Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта, говорится в сообщении.

В результате, по данным Минобороны Азербайджана, были уничтожены заместитель командующего 1-й общевойсковой армией противника полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Казарян.

Напомним, Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

Отметим, Азербайджан взял под контроль 18 населенных пунктов в Карабахе перед перемирием.