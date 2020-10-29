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В ЕС призвали Азербайджан и Армению вернуться к переговорам о "тишине"

Четверг 29 октября 2020 11:09
В ЕС призвали Азербайджан и Армению вернуться к переговорам о "тишине"
Фото: Петер Стано (mzv.sk)
Автор: Андрей Козловский

В Европейском Союзе призвали Азербайджан и Армению вернуться к переговорам о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Там назвали "неприемлемым" срыв уже третьего перемирия и жертвы среди гражданского населения.

Об этом спикер Европейской службы внешних дел Петер Стано сообщил в Twitter.

По его словам, стороны обязаны защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом.

"ЕС призывает безотлагательно вернуться к основательным переговорам о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, как об этом последний раз договорились 25 октября в Вашингтоне", - заявил Стано.

Напомним, с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США.

При этом с утра 26 октября стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. В итоге премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что усилия США по установлению перемирия в Карабахе потерпели неудачу.

После этого президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе.

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