Азербайджан заявил о ликвидации еще двух армянских истребителей

Фото: Су-25 Вооруженных сил Армении (Armenian Air force)

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские силы сбили еще два истребителя Вооруженных сил Армении. Самолеты пытались нанести удары по позициям армии Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что сегодня днем два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении попытались нанести авиаудары по позициям армии Азербайджана в Губадлинском направлении. Они были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

Напомним, сегодня Армения заявила об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По данным Еревана, азербайджанские военные из реактивных установок обстреливают Степанакерт, Шуши и Мартакерт. В то же время Баку сообщил, что армия Азербайджана отбила атаки армянской стороны на нескольких направлениях.

В Европейском союзе в очередной раз призвали стороны вернуться к переговорам о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Брюссель считает неприемлемым срыв уже третьего перемирия и новые жертвы среди мирных жителей.

Третье перемирие, о котором Азербайджан и Армения договорились на переговорах в США, вступило в силу 26 октября. Однако с первых часов стороны обвинили друг друга в нарушениях, в результате чего американские соглашения потерпели неудачу.