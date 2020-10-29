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Азербайджан заявив про ліквідацію ще двох вірменських винищувачів

Баку, Четвер 29 жовтня 2020 13:05
Азербайджан заявив про ліквідацію ще двох вірменських винищувачів
Фото: Су-25 Збройних сил Вірменії (Armenian Air force)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанські сили збили ще два винищувачі Збройних сил Вірменії. Літаки намагалися завдати удари по позиціях армії Азербайджану.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.

Повідомляється, що сьогодні вдень два штурмовики Су-25 Збройних сил Вірменії спробували завдати авіаударів по позиціях армії Азербайджану в Губадлинському напрямку. Вони були збиті підрозділами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, сьогодні Вірменія заявила про ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі. За даними Єревана, азербайджанські військові з реактивних установок обстрілюють Степанакерт, Шуші та Мартакерт. У той же час Баку повідомив, що армія Азербайджану відбила атаки вірменської сторони на декількох напрямках.

В Європейському союзі в черговий раз закликали сторони повернутися до переговорів про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Брюссель вважає неприйнятним зрив вже третього перемир'я та нові жертви серед мирних жителів.

Третє перемир'я, про яке Азербайджан і Вірменія домовилися на переговорах у США, набуло чинності 26 жовтня. Однак з перших годин сторони звинуватили один одного в порушеннях, внаслідок чого американські угоди зазнали невдачі.

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