UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Азербайджан закрыл свое небо для российских военных самолетов, - СМИ

Фото: Азербайджан закрыт свое небо для российской военной авиации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российской военной авиации, направлявшейся в Сирию и Армению. Ранее аналогичный шаг предприняли власти Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Azeri Times.

"Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов", - сообщает издание.

По его данным, в результате такого решения властей Азербайджана российские самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию, вынуждены летать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону.

Издание утоняет, что власти Азербайджана и России не подтвердили эту новость. Однако, отмечает газета, российские военные самолеты избегают азербайджанского воздушного пространства.

Напомним, после нападения России на Украину страны ЕС закрыли свое небо для российских самолетов. В результате отправленный из Москвы борт в Грецию, для эвакуации дипломатов РФ, был вынужден пролететь более 15 тысяч километров.

Война России против Украины идет 68-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
АзербайджанРоссийская ФедерацияСирияВойна в Украине