Турция закрыла небо для российских самолетов, - Чавушоглу
Фото: Турция закрыла небо для российских самолетов (wikimedia by preiss)
Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию - разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле, заявил Чавушоглу.
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