Турция закрыла небо для российских самолетов, - Чавушоглу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу .

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию - разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле, заявил Чавушоглу.

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