ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция закрыла небо для российских самолетов, - Чавушоглу

Новина українською →
Турция, Суббота 23 апреля 2022 20:05
Турция закрыла небо для российских самолетов, - Чавушоглу Фото: Турция закрыла небо для российских самолетов (wikimedia by preiss)
Автор: Евгений Прокопенко

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию - разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле, заявил Чавушоглу.

Читайте также, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить президентами Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Он надеется, что по результатам переговоров состоится встреча двух лидеров в Стамбуле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Война в Украине
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает