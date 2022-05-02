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Азербайджан закрив своє небо для російських військових літаків, - ЗМІ

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Баку, Понеділок 02 травня 2022 17:43
Азербайджан закрив своє небо для російських військових літаків, - ЗМІ Фото: Азербайджан закритий своє небо для російської військової авіації (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Азербайджан закрив свій повітряний простір для російської військової авіації, що прямувала до Сирії та Вірменії. Раніше аналогічний крок зробила влада Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Azeri Times.

"Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків", - повідомляє видання.

За його даними, в результаті такого рішення влади Азербайджану російські літаки, що перевозили військові вантажі з Вірменії в Росію, змушені літати над Іраном і Каспійським морем по дорозі в Ростов-на-Дону.

Видання уточнює, що влада Азербайджану і Росії не підтвердила цю новину. Однак, зазначає газета, російські військові літаки уникають азербайджанського повітряного простору.

Нагадаємо, після нападу Росії на Україну країни ЄС закрили своє небо для російських літаків. В результаті відправлений з Москви борт до Греції, для евакуації дипломатів РФ, був змушений пролетіти понад 15 тисяч кілометрів.

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