ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Азербайджан узяв під контроль місто біля кордону з Вірменією, - Алієв

Баку, Вівторок 20 жовтня 2020 16:02
Азербайджан узяв під контроль місто біля кордону з Вірменією, - Алієв
Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили Азербайджану звільнили від окупаційної армії Вірменії місто Зангилан. Також військові взяли під контроль 24 села в Нагірному Карабасі.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передають "Вести Кавказу".

За його словами, села були звільнені у Фізулінському, Джебраильському, Ходжавендському і Зангиланському районах.

Також глава держави повідомив, що село Венг Ходжавендського району отримало нову назву - Чінарли.

Алієв також навів дані про знищену бойову техніку вірменських сил. Зокрема, він повідомив, що азербайджанська армія з початку бойових дій вивела з ладу 241 танк і ще 39 були захоплені як трофеї.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії, яка намагалася чинити опір і обстріляла оборонні позиції.

Крім того, якщо Азербайджан і Вірменія хочуть вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі, то він має бути вирішене в рамках нового формату. Склад нової контактної групи повинен показувати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Додамо, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Ільхам АлієвАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся