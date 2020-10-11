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Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен в рамках нового формата, - Алиев

Баку, Воскресенье 11 октября 2020 14:35
Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен в рамках нового формата, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Украина

Если Азербайджан и Армения хотят решить конфликт в Нагорном Карабахе, то он должен быть решен в рамках нового формата. Состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "РБК".

"Состав (контактной группы - ред.) должен отражать намерения и пожелания сторон конфликта, а состав Минской группы его практически не отражает. Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы, - неважно, как назвать, - должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона и должен быть нацелен на результат", - заявил президент.

По его словам, за последнее время для согласования позиций стран по многим горячим точкам было создано несколько новых форматов трехстороннего, четырехстороннего сотрудничества.

"Они же создаются сейчас, на основе реального расклада сил. Поэтому, безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме - юридической или де-факто, — это уже вопрос технический", - добавил Алиев.

Напомним, ранее Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении в Москве касательно урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины Политика Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах
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