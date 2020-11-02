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Азербайджан взял под контроль еще восемь населенных пунктов в Карабахе

Баку, Понедельник 02 ноября 2020 15:00
Азербайджан взял под контроль еще восемь населенных пунктов в Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 2 ноября, армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Села были освобождены в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в Twitter.

"Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишыглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района", - сообщил он.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Отметим, 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором запросил помощи в решении конфликта в Карабахе.

При этом Азербайджан выступил против вмешательства в конфликт третьих стран.

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