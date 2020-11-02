Азербайджан узяв під контроль ще вісім населених пунктів в Карабасі

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)

У понеділок, 2 листопада, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією вісім населених пунктів в Нагірному Карабасі. Села були звільнені у Джебраильському, Губадлинському і Зангиланському районах.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у Twitter.

"Збройні сили Азербайджану звільнили від окупації села Чарпанд, Гаджі Исакли, Гоша Булаг Джебраильського району, села Дере Гилятаг і Беюк Гилятаг Зангіланського району, а також села Ишигли, Мурадханли і Миланли Губадлинського району", - повідомив він.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

Зазначимо, що 31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому запросив допомоги у вирішенні конфлікту в Карабаху.

При цьому Азербайджан виступив проти втручання в конфлікт третіх країн.