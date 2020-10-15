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Азербайджан взял под контроль еще ряд сел в Карабахе

Баку, Четверг 15 октября 2020 20:46
Азербайджан взял под контроль еще ряд сел в Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

Армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над селами Ариш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли и Чирагуз.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Славная армия Азербайджана освободила село Ариш Физулинского района, село Дошулу Джабраильського района и Едише, Дудукчи, Едилли и Чирагуз Ходжавендского района", - сообщил азербайджанский президент.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Отметим, что 10 октября вступило в силу соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Несмотря на это боевые действия продолжились в регионе. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, азербайджанские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия в Нагорном Карабахе нет.

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Новости Украины В мире Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах

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