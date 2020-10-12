ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан взял под контроль еще ряд населенных пунктов в Карабахе

Баку, Понедельник 12 октября 2020 13:52
Азербайджан взял под контроль еще ряд населенных пунктов в Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов. В ближайшее время официально объявят об этом.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, ежедневно армия берет под контроль города и села в Нагорном Карабахе.

"Я могу сказать, что на сегодня несколько населенных пунктов под нашим контролем, просто мы еще не зашли на эти территории так как с военной точки зрения в этом нет необходимости. Но через определенный период времени мы объявим о новых достижениях", - отметил Алиев.

Напомним, 10 октября вступило в силу соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, однако буквально сразу оно было сорвано. Стороны выступили со взаимными обвинениями в обстрелах. Президент Азербайджана полагает, что конфликт должен быть решен в рамках нового формата, а состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.

Армянская сторона заявила, что только за последние сутки в боях в Нагорном Карабахе погибли 200 азербайджанских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика АрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь