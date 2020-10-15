Азербайджан узяв під контроль ще ряд сіл в Карабасі

Фото: Ільхам Алієв (flickr.com/worldeconomicforum)

Армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією шість населених пунктів в Нагірному Карабасі. Азербайджанський прапор був піднятий над селами Аріш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв в Twitter.

"Славна армія Азербайджану звільнила село Аріш Физулинського району, село Дошулу Джабраильського району та Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз Ходжавендського району", - повідомив азербайджанський президент.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

Зазначимо, що 10 жовтня набула чинності угода про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Попри це бойові дії тривали в регіоні. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, азербайджанські війська взяли під контроль ще кілька населених пунктів.

У свою чергу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.