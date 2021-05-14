Азербайджан выразил готовность снять напряженность на границе с Арменией путем переговоров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности Баку снять напряженность на границе с Арменией путем переговоров. В спорную зону уже направлены руководители пограничной службы страны для встречи с армянскими представителями.

Издание отмечает, что это заявление Байрамов сделал в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Во время беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе.

Была подчеркнута важность разрешения напряженной ситуации на границе с помощью путем дипломатии и переговоров. Глава МИД подчеркнул, что Баку привержено к разрешению ситуации мирным путем. Он также сообщил, что руководство Государственной пограничной службы Азербайджана было направлено в регион, чтобы "в короткие сроки снять напряженность на границе и о переговорах с армянской стороной".